Wien (www.aktiencheck.de) - Der Brexit gleicht immer mehr einer Wundertüte - man hat keine Ahnung, was am Ende rauskommt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Nachdem vorgestern noch alle Kabinettsmitglieder dem von Premierministerin May ausgehandelten Ausstiegsvertrag zugestimmt hätten, hätten gestern zwei Minister ihre Meinung geändert und seien zurückgetreten, unter ihnen Brexit-Minister Dominic Raab. Als Frau May "den besten Deal, den man bekommen könne" dann im Unterhaus präsentiert habe, sei sie auf breite Ablehnung gestoßen. Quasi jeder sei gegen diesen Deal: weite Teile ihrer eigenen Partei, ihr nordirischer Koalitionspartner, die schottischen Abgeordneten und weite Teile der Labourpartei. Fest scheine jetzt schon zu stehen, dass Frau May den Deal auf keinen Fall mit einer eigenen Mehrheit durch die für Mitte Dezember geplante Abstimmung im Unterhaus bringen werde. Entweder würden genug Abgeordnete der Opposition dafür stimmen oder sie scheitere gänzlich. So oder so scheine es derzeit kaum vorstellbar, dass sie nach der Abstimmung Premierministerin bleiben könne. Damit würden aus Marktperspektive bestenfalls Neuwahlen nach einem angenommenen Deal und schlechtestenfalls Neuwahlen nach einem gescheiterten Deal drohen. In letzterem Fall stiege das Risiko eines ungeordneten Brexit merklich an. Allerdings wäre bei einem Rücktritt Mays auch ein erneutes Brexit-Referendum denkbar - Ausgang ungewiss. Sicher scheine derzeit nur, dass eine längere Phase der Unsicherheit auf die Märkte zukommt. Das britische Pfund habe gestern entsprechend reagiert und zu US-Dollar und Euro rund 1,7% an Wert verloren. (16.11.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.