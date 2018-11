Linz (www.aktiencheck.de) - Der Brexit-Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, könnte für diejenigen, die für einen Austritt aus der EU gestimmt haben, ein fauler Kompromiss werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Vorerst keine eigene Außenhandelspolitik durch den Verbleib in der Zollunion und keine "harte" irische Grenze, sowie Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln seien nur einige Punkte die Großbritannien stärker als erwartet, an die EU binden würden. Um in die Geschichtsbücher eingehen zu können, brauche Premierministerin May die Zustimmung des Parlamentes. Dies dürfte nicht leicht werden und könnte zu einem ungeordneten Brexit führen.



Der EUR/GBP-Kurs habe eine Talfahrt mit Tiefstwerten bei 0,8657 gezeigt. Dies sei verhältnismäßig wenig für den Deal-Kompromiss. Auch wenn jetzt wieder Chancen auf Werte Richtung 0,8600 gegeben seien, liege viel Risiko im Markt. (15.11.2018/ac/a/m)



