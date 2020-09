Die Politik der britischen Regierung in den vergangenen zwei Wochen habe die Abwärtsrisiken noch zusätzlich erhöht. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht könne dem internationalen Ansehen Großbritanniens Schaden zufügen. Demokraten im US-Kongress hätten bereits angedeutet, dass ein solcher Bruch die Zustimmung zu einem Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich sehr schwierig machen würde.



Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Brexit-Saga geht weiter: Das Risiko eines No-Deal-Ausstiegs ist gestiegen, was nachhaltige negative Folgen für das Vereinigte Königreich haben könnte, schreibt William Verhagen, Senior Economist bei NN Investment Partners, in seinem Kommentar zur aktuellen Situation des Brexit.So könnte ein Verstoß gegen das Völkerrecht dem internationalen Ruf Großbritanniens als vertrauenswürdiger Verhandlungspartner schaden. Doch warum sei die britische Regierung bereit, dieses Risiko einzugehen? "Weil der Brexit weniger von der Sorge um den materiellen Wohlstand des Landes als vielmehr von dem Wunsch getrieben wird, seine Identität zu wahren. Laut Brexit-Befürworter schwächen die Anforderungen einer starken wirtschaftlichen und finanziellen Integration mit Kontinentaleuropa die Identität des Landes", begründe der Volkswirt Verhagen das Verhalten.Das Vereinigte Königreich habe die EU bereits verlassen. Die entscheidende Frage sei nun, inwieweit die britischen Handels- und Finanzinstitutionen in die EU-Institutionen eingebunden bleiben würden. Die Antwort hänge von einem grundlegenden Kompromiss ab zwischen dem Grad an Souveränität, den das Vereinigte Königreich wiedererlange, und den wirtschaftlichen sowie politischen Kosten, die damit verbunden seien. Diese Kosten könnten größer und nachhaltiger sein als in der lehrbuchmäßigen Wirtschaftstheorie angenommen, die dazu neige, die entscheidende Bedeutung der Institutionen und des Vertrauens des privaten Sektors zu verharmlosen.