Wenn das Parlament keine Einigung erziele, würde es ein zweites Referendum durchführen. Die Sorge sei, dass dies die Rolle des Parlaments in Frage stellen würde und schwerwiegende politische Folgen für die Zukunft haben könnte. Die britische Bevölkerung sei sich nun der Auswirkungen von Brexit und des Verbleibs in der EU sehr wohl bewusst, und Umfragen würden darauf hindeuten, dass ein zweites Referendum für den Fortbestand stimmen würde.



Das Pfund sei der Lackmustest für Stimmungen. Auf handelsbasierter Basis (gegenüber Euro und Dollar) liege das Pfund in diesem Jahr insgesamt bei etwa 4%; es sei eine der leistungsstärksten Währungen gewesen. Zu erwarten sei, dass sich die Staatsobligationen aus Angst vor der Unsicherheit, die die Konjunkturabschwächung verlängere, leicht erholen würden.



Aktien, angesichts der Anzahl der Exporteure innerhalb des FTSE, würden dazu neigen, das Gegenteil des Pfunds zu tun, so dass, wenn sich das Pfund erhole, der FTSE unter ein wenig Druck geraten könnte. Wenn endlich Klarheit geschaffen werde, sei eine große wirtschaftliche Erholung erwarten - dies ergebe ein relativ optimistisches Gesamtbild. (Ausgabe vom 13.03.2019) (14.03.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Bei der Abstimmung am Dienstagabend lehnte das Parlament Theresa Mays Brexit-Vereinbarung über eine Formalität ab, so Russell Silberston, Co-Head of Multi Asset bei Investec Asset Management.Es scheine unvermeidlich, dass die heutige Abstimmung zur Verlängerung von Artikel 50 führe. Dann werde es sehr interessant werden, und das Parlament müsse sich in nur drei Monaten darauf einigen, welche Art von Brexit sie eigentlich wollten. Wenn es ihnen gelinge, eine parteiübergreifende Unterstützung für einen Deal zu erreichen, wahrscheinlich einen "weicheren Brexit" - das könnte eine sehr gute Nachricht für britische Vermögenswerte sein.