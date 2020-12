Bonn (www.aktiencheck.de) - Gelingt es Großbritannien und der EU nicht, sich in den nächsten Tagen auf ein Handelsabkommen zu einigen, wird der gefürchtete "Hard Brexit" Realität und die Handelsbeziehungen würden zurück auf die Bestimmungen der Welthandelsorganisation fallen, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Dies käme einem Schlag ins Kontor für die Wirtschaft gleich - der FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) dürfte in einer ersten Reaktion deutlich einbrechen. Der Schock könnte nach Meinung von Dirk Steffen von Postbank Research jedoch von vergleichsweise kurzer Dauer sein: Ein harter Brexit würde Fakten schaffen, mit denen Unternehmen sowie Anleger arbeiten könnten, und die Unsicherheit der letzten Jahre beenden. Darüber hinaus käme die zu erwartende Abwertung des Pfund Sterling den Unternehmen des Index entgegen, da sie 70 Prozent ihrer Umsätze in Fremdwährung erwirtschaften würden. Zudem handle der FTSE 100 bereits mit dem höchsten Abschlag zum STOXX 600 der letzten 20 Jahre. Ein erneuter Rücksetzer könnte optimistische und entsprechend risikobereite Schnäppchenjäger auf den Plan rufen. (09.12.2020/ac/a/m)





