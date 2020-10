Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine neue Woche und eine neue Runde in den Verhandlungen über die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die weiteren Beziehungen nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahresende sind angebrochen, so die Analysten von Postbank Research.



Nach Gesprächen zwischen dem britischen Premier Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei der Zeitraum für die Verhandlungen um einen weiteren Monat ausgedehnt worden. Allerdings bestehe Johnson weiterhin darauf, dass bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober klar sein müsse, ob ein Abkommen geschlossen werden könne. Zwar hätten von der Leyen und Johnson betont, dass Fortschritte erzielt worden seien - bei den zentralen Streitpunkten Fischerei und Staatshilfen lägen die Positionen allerdings immer noch weit auseinander.



Besonders der französische Präsident Emmanuel Macron bestehe auf einer harten Gangart bei den Verhandlungen über den Zugang europäischer Fischer zu britischen Gewässern. Zum Auftakt der neuen Runde in den Brexit-Gesprächen sei gestern der EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach Berlin gereist, um sich mit Kanzlerin Angela Merkel zu beraten. Mit nur noch knapp zwei Wochen bis zu der von Johnson gesetzten Deadline bleibe das Risiko eines harten Brexit hoch; es bestünden daher Abwärtsrisiken für das Pfund Sterling. (06.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.