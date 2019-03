Bereits mit der gestrigen Bekanntgabe des Rechtsgutachtens durch Generalstaatsanwalt Cox habe das Pfund Sterling nachgegeben, so dass es nur noch gering auf das Ergebnis im Unterhaus reagiert habe. Die Märkte hätten ihre Aufmerksamkeit bereits auf die heutige Abstimmung im Parlament gerichtet, bei der ein No-Deal Brexit abgelehnt werden sollte. Diese Erwartung stütze das Pfund weiterhin.



Mit der Verzögerung von Artikel 50, der wahrscheinlich am Donnerstag angenommen werde, könne die Reaktion des Pfunds noch nicht genau eingeschätzt werden, da die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Referendums und einer möglichen Parlamentswahl steige. Während die Märkte ein zweites Referendum bevorzugen würden, wäre eine Parlamentswahl weniger willkommen. Denn die linke Wirtschaftspolitik einer von Corbyn geführten Regierung gelte weithin als marktunfreundlich.



Das mögliche Brexit-Ergebnis scheine weiterhin unklar. Es gebe noch einiges zu tun, Theresa May habe angedeutet, dass ein zweites Referendum initiiert werden könnte. (13.03.2019/ac/a/m)

Des Moines (www.aktiencheck.de) - Da die Zeit für die Brexit-Entscheidung in 16 Tagen ausläuft, gab es Hoffnungen, dass die gestrige Brexit-Abstimmung die Unentschlossenheit und Uneinigkeit beenden könnte, so Seema Shah, Senior Global Investment Strategist bei Principal Global Investors.Diese hätten sich jedoch als so zart wie die Stimme von Premierministerin May erwiesen - das Abkommen sei mit einem Stimmenunterschied von 149 Punkten gescheitert.