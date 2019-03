Ein zweites Referendum wäre gewiss der demokratischste und direkteste Weg, um den Brexit zu ermöglichen. Die Experten würden jedoch glauben, dass Premierministerin May und der oppositionelle Labour-Chef Jeremy Corbyn Parlamentswahlen vorziehen würden. Erwähnt werden sollte an dieser Stelle noch einmal, dass sich Corbyn bereits zu einem zweiten Referendum verpflichtet habe. Es gebe viele Gründe, warum eine Parlamentswahl einem Referendum vorgezogen werden würde, allen voran um eine weitere Zersplitterung der eigenen Parteien zu verhindern. Spaltungen bezüglich der Frage "Verbleib oder Verlassen" könnten zu weiteren Überläufern führen, die wahrscheinlich der unabhängigen Gruppe zugute kommen würden. Dies könnte nach Erachten der Experten zu einem Zerfall der traditionellen Parteien führen. Da die jüngsten Umfragen auf einen kleinen Vorsprung für die Konservativen hindeuten würden, hätte Premierministerin May zudem einen weiteren Anreiz, eine Parlamentswahl zu favorisieren.



Angesichts des sehr negativen Tail-Risikos, das einen "No-Deal Brexit" wahrscheinlich abwenden würde, würden die Experten denken, dass sich der Britische Pfund gegenüber US-Dollar und Euro stabil halte und mittelfristig sogar zunehmen sollte. Allerdings würden Unsicherheiten über die nächsten Schritte (Wahl oder Referendum) bestehen bleiben. Auch bleibe offen, was das finale Ergebnis für die langfristigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bedeuten werde. Ein Sieg der Konservativen bei Parlamentswahlen könnte das Vereinigten Königreich in seine derzeitige Lage zurückversetzen: nicht über die beste Beziehung zur EU entscheiden zu können und womöglich auch die Option eines "No-Deal-Brexit" wieder aufleben zu lassen. Ein Labour-Sieg würde wahrscheinlich etwas mehr Sicherheit bringen, da die Parteiführung eine Zollunion unterstütze. Dies könnte jedoch auf Kosten größerer Unsicherheit über die inländische Wirtschaftspolitik gehen.



Das größte Abwärtsrisiko in den kommenden Tagen lautet in den Augen der Experten von Lombard Odier Investment Managers: Was passiert, wenn die Abgeordneten gegen "No-Deal Brexit" und gegen die Verlängerung von Artikel 50 stimmen? Dies würde wahrscheinlich zu einem unfreiwilligen "No-Deal Brexit" führen und bestätigen, dass sich die britische Politik im Chaos befinde. Die Experten würden dies jedoch als ein recht unwahrscheinliches Szenario von weniger als 5 Prozent ansehen, das aber dennoch möglich sei und von den Investoren sehr kurzfristig in Betracht gezogen werden sollte. (13.03.2019/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Wir gehen derzeit davon aus, dass die Abstimmung zu einer Fristverlängerung für den Artikel 50 morgen im Unterhaus angenommen werden dürfte, so Charles St-Arnaud, Senior Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers, im Kommentar zu den Brexit-Verhandlungen.Dennoch herrsche weiterhin große Unsicherheit. Man dürfe hier zurecht die Frage stellen, was die Regierung mit der Verlängerung von Artikel 50 erreichen wolle, um den Brexit-Stillstand zu lösen. Solle die Frist verlängert werden, um eine Parlamentswahl abzuhalten, ein zweites Referendum auf den Weg zu bringen oder weitere Verhandlungen mit der EU zu führen? Nach Meinung der Experten seien weitere Verhandlungen mit der EU zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, da dabei gegenwärtig nichts Substanzielles herauskommen dürfte, was die Blockade im Parlament löse.