- es sei möglich, dass es zu Störungen in den Wertschöpfungsketten zwischen beiden Seiten komme,

- ein harter Brexit sei nicht auszuschließen und

- es gebe Unsicherheiten über die künftigen politischen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, die mit einer komplexen Verhandlung verbunden seien.



"Wir können also davon ausgehen, dass das Thema Brexit an den Kapitalmärkten wieder an Bedeutung gewinnt, wenn wir uns dem Termin Ende 2020 nähern - ohne dass es zu einer endgültigen Einigung zwischen den Parteien gekommen ist", sage Richard Flax, Chief Investment Officer beim digitalen Vermögensverwalter Moneyfarm.



Abgesehen davon gebe es die Frage der Grenze zu Nordirland. Die derzeitige Rückzugsregelung (Backstop) beinhalte die Einrichtung einer "leichten" Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich. Es sei zwar durchaus vernünftig zu glauben, dass die Vereinbarung durch ein neues Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU überwunden werden könne, allerdings könnte sich die Errichtung einer Binnengrenze in der Irischen See als riskante Angelegenheit erweisen. Johnson sei der Meinung, dass das Vereinigte Königreich über genügend Technologie verfügen würden, um das Arrangement auf elegante Weise umzusetzen. In einem von der "Financial Times" veröffentlichten Whitehall-Dokument werde freilich anerkannt, dass die Umsetzung des Vorhabens bis Dezember eine "strategische, politische und operative Herausforderung" darstellen werde.



"Alles in allem sind wir der Meinung, dass der Rückzug des Vereinigten Königreichs aus der EU weiter eine Quelle für politische Risiken an den Kapitalmärkten sein kann. Dies gilt für die Märkte innerhalb des Vereinigten Königreichs, aber zum Teil auch für die Märkte in der Eurozone. Auf der anderen Seite wird die Tatsache, dass es eine solide Mehrheit in Westminster gibt, dazu beitragen, einige Komplexität zu beseitigen und etwas Zeit zu gewinnen. Kurzfristig ist damit zu rechnen, dass das Pfund Sterling an Stärke gewinnt und möglicherweise die Indices der FTSE-Familie steigen werden, auch als Reaktion auf die Niederlage der Labour Party, die eine Erhöhung der Körperschaftssteuer geplant hatte. Abseits vom Brexit können wir erwarten, dass die britischen Staatsausgaben im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf bis zehn Jahre steigen werden. Das wird ein Faktor sein, den wir bei der Bewertung der zukünftigen britischen Vermögenswerte und Staatsanleihen berücksichtigen sollten", so Flax. (13.12.2019/ac/a/m)







