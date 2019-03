Die ganze Brexit Debatte erinnere auch an den Film "Erik der Wikinger" von Terry Jones, an dem auch Monty Python Mitglieder mitgewirkt hätten. Atlantis-West sei am Sinken, doch die Bewohner würden dies ignorieren.



Wie gehe es nun weiter: Am Dienstag kommender Woche könnte Frau May abermals "ihren" Vertrag zur Abstimmung vorlegen. Finde der Entwurf eine Mehrheit, werde die EU um eine Verlängerung des Brexit Termins auf 30. Juni gebeten. Dass sie eine Mehrheit dafür finde, dürfte weiter schwer sein angesichts der geringen Kompromissbereitschaft. Die EU werde dann um eine Verschiebung des Brexit Termins über den 30. Juni hinaus gebeten. Die EU habe sich zwar offen gezeigt um eine Verlängerung, habe aber signalisiert, dass sie gewisse Fortschritte sehen wolle. Dies sei aktuell aber sehr offen, da etwa eine neue Volksabstimmung dank Labour vom Tisch gewedelt worden sei. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, habe zuletzt jedenfalls intensiv um eine längere Aufschiebung bei den EU Mitgliedern geworben. Am 21. März könnte auf dem EU-Gipfel der Verlängerung zugestimmt werden.



Die Problematik mit der Frist über den 30. Juni hinaus sei, dass die Briten bei den Europaparlamentswahlen mitmachen müssten, um die Beschlussfähigkeit herzustellen. Zumindest nach aktueller Rechtsstandlage, wenn es nicht kurzfristig Initiativen gebe, dem entgegenzuwirken.



Der chaotische Eindruck, den die parlamentarische Demokratie Großbritannien derzeit hinterlasse, führe aber zu der Schlussfolgerung, dass es wahrscheinlich egal sei, wieviel Zeit man den Briten gebe. Die Eitelkeiten seien nicht auf einen Nenner zu bringen. Wahrscheinlich würden nicht einmal Neuwahlen helfen. Insofern wäre das Positive, dass ein Aufschub allen in Politik und Wirtschaft mehr Vorbereitungszeit auf den harten Brexit gebe.



Es sei gekommen, wie vorhergesagt: Ein harter Brexit sei vom Unterhaus abgelehnt worden und die britische Regierung werde die EU um eine Aufschiebung des Abschieds-Termins bitten. Allerdings hinterlasse das Parlament einen chaotischen Eindruck. Die Spaltung gehe tief durch alle politischen Gruppierungen inklusive der Regierungsmannschaft. Jeder Parlamentarier verfolge seine eigenen Interessen. Die Abgeordneten befänden sich im Fegefeuer der Eitelkeiten. Der Eindruck bleibe, dass die unterschiedlichen Vorstellungen selbst bei einem Aufschub nicht gelöst werden könnten. Denn Kompromissbereitschaft suche man vergebens. Aber immerhin bliebe nun mehr Zeit, sich auf den Ernstfall harter Brexit vorzubereiten, der freilich nicht wirklich vom Tisch sei. Es reiche nämlich nicht nur zu beschließen, dass er nicht stattfinde, man müsse sich auch dafür einsetzen. (15.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zwei weitere lange Parlamentstage sind seit unserem letzten News Flash vergangen, so Dr. Stefan Große von der Nord LB.Wie erwartet sei vom britischen Unterhaus der harte Brexit als Option verworfen worden und werde die EU nun um eine Aufschiebung des Brexit Termins gebeten. Im Falle der May-"Deal" werde akzeptiert, werde um eine Aufschiebung bis 30. Juni gebeten, anderenfalls um eine längere Verschiebung.Obwohl im Grunde genommen nun alles wie erwartet eingetroffen sei, gebe das Parlament ein desolates Bild ab. Die vielen Abstimmungen hätten demonstriert, dass es signifikante Risse in allen politischen Lagern bis hin zur Regierung gebe. So hätten etwa auch nicht alle Minister so abgestimmt, wie die Premierministerin. Es zeige sich eine desaströse mangelnde Kompromissfähigkeit und bisweilen sogar Inkonsistenzen im Wahlverhalten. So als ob einzelne Abgeordnete überhaupt nicht mehr in der Lage seien, sich einzusortieren, was sie nun möchten von einer Abstimmung zur nächsten. Abermals habe sich auch Labour unrühmlich gezeigt - hätten sie vor einer Woche noch Offenheit über eine Volksabstimmung gezeigt, hätten sie nun wieder größtenteils dagegen gestimmt.