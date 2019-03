Das Problem mit der Verlängerung sei, dass die EU hier schon sehen wolle, dass die Briten sich bewegen würden bzw. dass sich an den Rahmenbedingungen etwas geändert habe. Sonst habe man am Ende nur die Wiederholung dessen, was in den letzten drei Monaten passiert sei, nämlich vergebliche Mühen etwas zu erreichen, was nicht erreichbar sei, nämlich den Vertrag selbst aufzuschnüren. Das wäre in der EU schwer zu verkaufen und zudem sei selbst dann die Zustimmung im britischen Parlament nicht sicher. Zudem würden die Europa-Wahlen näher rücken und eigentlich sollte es vermieden werden, die Brexit-Thematik in die heiße Wahlkampfphase zu ziehen.



Eine wesentliche Änderung könnte eine erneute Volksabstimmung sein - hier habe es ein zaghaftes "möglich" von Corbyn gegeben - oder ein überparteilicher Zusammenschluss für einen "weichen Brexit". Beides zeichne sich derzeit nicht wirklich ab. Es sei auch wenig ersichtlich, was sich mit einer kurzen Verlängerung daran ändern würde, dass es unmöglich sei, alle unterschiedlichen Brexit und Remain Anhänger in ein Boot zu bekommen. Das dürfte übrigens auch ein Problem bei einer Volksabstimmung sein.



Zeitlich werde es immer enger. Am 21. März gebe es einen EU-Gipfel, der einer Verlängerung über den 29. März hinaus den Weg bereiten könnte. Mitte April sei die letzte Sitzung des EU-Parlamentes vor den Wahlen. Auf dieser könnte ein Brexit Vertrag ratifiziert werden.



Die Möglichkeit, von Artikel 50 zurückzutreten, sei nur eine theoretische. Eigentlich eine gute Idee, um sich neu zu sortieren und wenn der Brexit wirklich gewünscht sei, sich besser vorzubereiten. Aber wenn die britische Regierung dies täte, hinterließe sie ein politisches Chaos und würde den Tories schaden, daher sei es kaum denkbar, dass Frau May dies anstrebe. Der wirtschaftliche Schaden eines Brexit sei für May wahrscheinlich akzeptabler - zumal man dann die Schuld auch der EU in die Schuhe schieben könne.



Frau May sei gestern erneut grandios im Unterhaus gescheitert. Zu unterschiedlich seien die Interessen der britischen Politiker. Heute werde nun darüber abgestimmt, ob der harte Brexit vermieden werden solle und morgen ob die EU um eine Brexit-Terminverschiebung gebeten werde. Den harten Brexit werde die Mehrheit nicht wollen. Solange sich die Briten aber nicht einigen würden, wie die Alternative aussehen solle, die noch dazu auch für die EU akzeptabel sein müsste, so lange werde dieser wohl kaum noch verhindert werden können. Aber die Hoffnung sterbe bekanntlich zuletzt. (13.03.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend fand im Britischen Unterhaus die erneute Abstimmung bzw. das "meaningful vote" zum Brexit Vertragsentwurf mit der EU statt, so die Analysten der Nord LB.Erneut habe Premierministerin May eine haushohe Niederlage kassiert. Ihr hätten letztlich 149 Stimmen gefehlt. Es sei ihr nicht gelungen, die letzten Zugeständnisse der EU, die sie am Montag in Form von verbindlichen Zusagen bekommen habe, als Erfolg zu verkaufen.Im Grunde sei dieses Scheitern vorprogrammiert gewesen. Selbst wenn May weitere Zugeständnisse bekommen hätte, selbst wenn der Vertrag noch einmal aufgeschnürt worden wäre, selbst dann hätte sie die Hard Brexiteers um Rees-Mogg und seine European Research Group wohl kaum umstimmen können. Genauso wenig seien die "Remainers" bereit den Brexit als Fakt hinzunehmen. Der Fehler sei es vielleicht gewesen, sich nicht bei Labour Unterstützung zu holen. May wollte und will eine Spaltung der Tories vermeiden, so die Analysten der Nord LB. Aber im Grunde genommen sei die Spaltung schon da. Freilich stelle Corbyn auch eine hohe Hürde dar, mit der unrühmlichen Rolle, die er gerade spiele. Aber würden die Analysten die Spekulation darüber lassen, was vielleicht hätte sein können.