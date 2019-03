Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eins ist mittlerweile sicher im Brexit-Prozess: Theresa May wird die EU um eine Verlängerung der Austrittsfrist über den 29. März hinaus bitten, so die Analysten der DekaBank.Der Fokus beim Zinsentscheid der FED werde nicht auf dem - wohl unverändert bleibenden - Leitzinsintervall liegen, sondern auf den neuen Projektionen. Die derzeitigen Werte würden vom Dezember 2018 stammen. Seither habe sich die Kommunikation der FED deutlich verändert in Richtung einer abwartenden Geldpolitik. Bislang hätten die FOMC-Mitglieder bis Ende 2020 drei weitere Leitzinsschritte in Aussicht gestellt. Dies dürfte nun auf ein bis zwei Zinsschritte reduziert werden. Im Statement werde nun von einem (temporär) schwächeren Wachstumsumfeld gesprochen werden. Spannend bleibe die Frage, wann die FED plane, ihre Politik der Bilanzreduzierung zu beenden. Denkbar sei, dass sie hierzu einen Zeitplan bekannt gebe.Im zweiten Halbjahr 2018 habe die Stimmungsverschlechterung in Europa zusätzlich Fahrt aufgenommen. Dies sei vor allem durch nationale Sondereffekte verursacht gewesen. Diese würden nun langsam auslaufen. Insbesondere der starke negative Stimmungseffekt durch die "Gelbwesten-Proteste" in Frankreich sei dabei sich aufzulösen und es zeichne sich eine Bodenbildung ab. Dies dürften auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Euroland für den März zum Ausdruck bringen. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Industrie als auch für den Teilindex der Dienstleister. Spürbare Verbesserungen der Einkaufsmanagerindices würden aber von den nach wie vor vorhandenen Belastungen durch die Abschwächung des Welthandels und durch die Unsicherheit um den Brexit erschwert. (Ausgabe vom 15.03.2019) (18.03.2019/ac/a/m)