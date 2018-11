Paris (www.aktiencheck.de) - EU-Deal, neues Referendum oder harter Brexit - die politische Zukunft in Großbritannien ist nach wie vor völlig ungewiss, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar habe die britische Premierministerin am Mittwoch eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einem geordneten Brexit genommen, mehr aber auch nicht. Denn nachdem Theresa May im Kabinett einen Vertragstext habe durchboxen können, der einen geregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU ermögliche, stehe nach einem EU-Sondergipfel Ende November die entscheidende Abstimmung im Unterhaus an. Und: Ob sie auch diese Hürde nehmen werde, sei noch längst nicht in trockenen Tüchern; der Widerstand aus den eigenen Reihen und der Opposition sei enorm.



Welches der drei möglichen Szenarien letztendlich eintreten werde, sei somit nicht seriös zu prognostizieren, wenngleich die Stimmen, die sich gegen den ausgehandelten Entwurf aussprechen würden, immer lauter würden und die Anzahl der Gegner immer größer. Fraglich sei auch, ob May das Finale der nicht enden wollenden Brexit-Verhandlungen überhaupt noch als Premierministerin erleben werde, drohe ihr doch Medienberichten zufolge nun auch noch ein Misstrauensvotum. Wie sich das Pfund künftig präsentieren werde, sei genauso ungewiss wie die politische Zukunft Großbritanniens. Fakt sei jedoch, dass die britische Währung seit der Kabinettseinigung zum Euro abgewertet habe und bis zur finalen Entscheidung wohl nicht zur Ruhe kommen werde. (16.11.2018/ac/a/m)





