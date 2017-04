Hannover (www.aktiencheck.de) - Theresa May kündigt heute überraschend Neuwahlen an, so die Analysten der Nord LB.



Die Wahrscheinlichkeit, dass es am morgigen Mittwoch zu der dafür erforderlichen Zweidrittelmehrheit im Unterhaus komme, sei sehr hoch. Strategisch erscheine die Entscheidung Mays klug gewählt. Die aktuelle Regierung könnte zumindest den jüngsten Umfragen folgend ihre Regierungsmehrheit festigen und damit womöglich die eigene Verhandlungsposition bei den langwierigen Brexit-Gesprächen mit Brüssel verbessern. Ein "Exit vom Brexit" erscheine damit entsprechend unwahrscheinlicher. (18.04.2017/ac/a/m)







