Wien (www.aktiencheck.de) - Mangels marktbeeinflußender Daten in der Eurozone und in den USA, wird wohl auch heute das Brexit-Thema das Stimmungsbild am Markt beherrschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bei der gestrigen Abstimmung in Großbritannien über die von Johnson geforderten Neuwahlen am 12. Dezember hätten lediglich 299 Abgeordnete dafür votiert, 434 Stimmen wären notwendig gewesen. Ein nächster Anlauf könnte bereits heute mittels eines Umgehungsgesetzes gestartet werden, welches nur eine einfache Mehrheit erfordere. Mit den 54 Stimmen der Schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten würde sich eine einfache Mehrheit ausgehen. Am Abend seien von Johnson daher noch Zugeständnisse an die beiden Parteien gekommen: Der Beschluss für das Brexit-Gesetz würde dann erst nach den Wahlen erfolgen. Die Vertreter der EU-27 hätten gestern zudem über das weitere Vorgehen in Sachen Brexit verhandelt. Wie schon zu erwarten gewesen sei, sei Großbritannien bis zum 31. Januar Zeit für einen "flexiblen" Austritt aus der Europäischen Union gegeben worden. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher beschlossen werden, sei der britische EU-Austritt auch vor Fristende möglich, Stichtage wären jeweils der 1. des Monats. Zudem seien weitere Verhandlungen über den Brexit-Deal ausgeschlossen worden. Am Markt wirke sich die in der Zwischenzeit täglich ändernde Informationslage kaum mehr aus. Hier dürfte die Tatsache, dass ein No-Deal-Brexit mit den jüngsten Entwicklungen vorerst ausgeschlossen sei, stärker wiegen.



Sonst am Radar: Im Handelskonflikt USA-China warte der Markt auf nähere Details zur Phase 1 des Handelsdeals. Laut Trump könne ein großer Teil der Handelsvereinbarung bereits früher als geplant unterzeichnet werden. Details sei er aber schuldig geblieben. (29.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.