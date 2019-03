Vorbörslich sehe man den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.621 Punkten, rund 0,3% über dem Schlusskurs des Vortages.



Der deutsche Leitindex komme nicht so recht weg vom Fleck. Der Besuch oberhalb der Marke bei 11.600 Punkten sei nicht von langer Dauer gewesen. Ohne einen beherzten Sprung über das Hoch bei 11.677 Zählern könnte die derzeitige Lethargie noch andauern. Ein neuerlicher Rücksetzer bis zur oberen Abwärtstrendkanallinie bei aktuell 11.470 Punkten würde nicht allzu sehr überraschen.



Beim Ölpreis der Sorte WTI scheine Bewegung ins Spiel zu kommen. Die Oberseite der Handelsspanne bei 57,86/58,01 USD habe hinter sich gelassen werden können. Nun gelte es, die ehemalige Aufwärtstrendlinie bei 59,40 USD und das 50,0%-Fibinacci-Level bei 59,62 USD zu überwinden. Anschließend wäre der Weg frei bis zur fallenden einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie bei momentan 61,82 USD und der horizontalen Widerstandslinie bei 62,03 USD.



Der Goldpreis sei zuletzt wieder unter Druck geraten. Gestern habe die waagerechten Trendlinie bei 1.296 USD gerade so verteidigt werden können. Davon habe sich das gelbe Edelmetall nach oben entfernt. Im Augenblick laufe der Versuch, die einfache 50-Tage-Durchschnittslinie bei 1.304 USD sowie das 23,6%-Retracement bei jeweils 1.303 USD zurückzugewinnen. Schaffe der Goldpreis dies, wäre anschließend der Kreuzwiderstand bei 1.314/1.315 USD das Ziel der Gegenbewegung. (15.03.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was gestern Abend im britischen Parlament geschah, war keine allzu große Überraschung, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Die Abgeordneten hätten für eine Verlängerung des Brexit-Termins gestimmt. Darüber müssten die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beim Gipfel am Donnerstag und Freitag kommender Woche entscheiden. Eine Zustimmung sei noch nicht in trockenen Tüchern. Die Brexit-Saga gehe somit weiter.