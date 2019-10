Linz (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union äußerte sich am Dienstag vorsichtig optimistisch zu einer möglichen Einigung mit den Briten, nachdem die britische Regierung einen überarbeiteten Vorschlag für ein Übereinkommen eingereicht hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Wenn diese Woche ein Deal erreicht werden könne, könnte Boris Johnson diesen am Samstag dem Parlament vorlegen und eine weitere Aufschiebung des Austritts vermeiden. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier habe gestern gesagt, dass eine Einigung noch diese Woche möglich sei. Problem dabei sei nur, dass Johnson für einen möglichen Deal auch eine Mehrheit im Parlament finden müsse. Nichtsdestotrotz sehe der Markt momentan wieder eine höhere Chance für einen Soft-Brexit, denn EUR/GBP handele aktuell auf dem tiefsten Stand seit fünf Monaten im Bereich 0,8650. (16.10.2019/ac/a/m)





