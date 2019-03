Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit nur vier Stimmen Mehrheit hat das britische Parlament gestern einem Änderungsantrag zugestimmt, wonach es generell keinen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen geben soll, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe es sich aber um keine rechtlich bindende Abstimmung und somit letztlich nur um eine Absichtserklärung gehandelt. In der eigentlichen Abstimmung hätten kurz darauf 321 Abgeordnete (bei 278 Gegenstimmen) gegen einen No-Deal-Brexit votiert. Hier werde ein Brexit ohne Vertrag aber nur für den 29. März ausgeschlossen. Heute werde es ein Votum darüber geben, ob die Regierung eine Verlängerung der Austrittsfrist bei der EU beantragen solle. Zu einer Verlegung des Austrittstermins würde es aber nur kommen, wenn die EU-Staats und Regierungschefs einstimmig hierfür votieren würden. Über einen solchen Aufschub würde höchstwahrscheinlich auf dem Treffen des Europäischen Rates am 21./22. März beraten. Zudem plane die Regierungschefin Theresa May die Abgeordneten am 20. März ein drittes Mal über das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der EU zum Brexit abstimmen zu lassen. (14.03.2019/ac/a/m)

