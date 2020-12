Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe jüngst betont, dass es noch eine Reihe von Punkten gäbe, bei denen die beiden Seiten größeren Gesprächsbedarf hätten. Neben der Frage nach den Wettbewerbsbedingungen, wo es offenbar bereits Fortschritte gebe, sei der Fischfang weiterhin ein großes Problem. Die britischen Teilnehmer an den Verhandlungen würden betonen, dass das Land in der Lage sein müsse, nach dem Brexit die Kontrolle über seine Gewässer übernehmen zu können. Die EU akzeptiere diese Sichtweise der Dinge zwar grundsätzlich, wolle aber weiterhin Fangquoten für die eigenen Fischer in den britischen Hoheitsgewässern.



Diese Frage sei vor allem für Frankreich, Belgien, Dänemark und die Niederlande von ökonomischer Relevanz. Insbesondere die Fischer in Frankreich schienen beträchtlichen Druck auf die Regierung in Paris auszuüben, was den Spielraum für Kompromisse einzuschränken scheine. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron habe aber bereits darauf hingewiesen, dass die negativen Auswirkungen auf die Fischerei in seinem Heimatland im Falle eines No-Deal-Brexit noch größer wären. Insofern gebe es auch an dieser Stelle eigentlich einen Anreiz für eine Einigung.



Die Verhandlungen würden nun wohl vor allem zu einem Rennen gegen die Uhr. Ein Deal in der Nachspielzeit sei aber weiterhin möglich - und könne wahrscheinlich sogar knapp als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werden. Genau dieses Bild der Lage scheine aktuell auch der Devisenmarkt weitgehend einzupreisen. (30.11.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Thema Brexit bleibt auch weiterhin ganz grundsätzlich ein belastender Faktor für das britische Pfund, so die Analysten der NORD LB.Die Unsicherheit bezüglich des Ausgangs der Verhandlungen zwischen London und Brüssel sei am aktuellen Rand sicherlich nicht hilfreich für die britische Währung. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im FX-Segement scheine aber darauf zu hoffen, dass ein harter Brexit noch vermieden werden könne. Die Zeit, um eine Enigung doch herbeizuführen, werde aber natürlich immer knapper. Beide Seiten schienen aktuell zu pokern. Politisch sei aber der Wille zum "Deal" inzwischen wohl vorhanden. Die Kosten des Ausbleibens einer Einigung wären einfach zu hoch - vor allem für das Vereinigte Königreich. In den nächsten Tagen müsse nun der Durchbruch gelingen.