Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In den kommenden zwölf Monaten sollen wegen des Brexit rund 5.000 Finanz-Jobs aus London abgezogen oder in den verbleibenden EU-Staaten neu geschaffen werden, so die Experten von "FONDS professionell".Frankfurt sei nicht länger das Lieblingsziel der Brexit-Flüchtlinge. Stattdessen ziehe es sie nun nach Paris. Die Stadt der Liebe werde zur Stadt des Geldes: Rund 2.280 Arbeitsplätze wolle die Finanzbranche dort schaffen. In Frankfurt sollten nur 1.420 neue Jobs entstehen, gefolgt von Dublin (612) und Luxemburg (407). Zu den Firmen, die Stellen nach Paris verlagern wollten, würden Goldman Sachs, Morgan Stanley und HSBC gehören.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, selbst ein ehemaliger Investmentbanker, habe massiv um die "Brexiteers" geworben - unter anderem mit Lockerungen beim Kündigungsschutz und niedrigeren Steuern. In Deutschland würden Bankenchefs dagegen klagen, dass sich die Regierung nicht genug für den Finanzplatz einsetze. Finanzunternehmen in Deutschland wollten etwa, dass Berlin die im Koalitionsvertrag vereinbarte Lockerung des Kündigungsschutzes für hochbezahlte Banker schnell umsetze. (29.03.2018/ac/a/m)