Das könnte bereits in dieser Woche der Fall sein. So könnte Corbyn beschließen, dass er kein Abkommen wolle und versuchen, auf Neuwahlen zu drängen. Die gute Nachricht sei aber auf jeden Fall, dass das größte Risiko in Großbritannien zunächst nicht mehr ein harter Brexit sei. Tatsächlich bestehe die größte Bedrohung für das Land - und ein Stück weit auch für Europa - nun vielmehr in einer totalen politischen Krise.



Zwar habe die erneute Fristverlängerung das kurzfristige Risiko eines harten Brexits beseitigt, aber die Unsicherheit darüber halte an. Die Auswirkungen auf finanzielle Vermögenswerte seien sehr schwer vorherzusagen, da sich die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Szenarien - harter oder weicher Brexit, Streichung von Art. 50, Referendum oder Neuwahlen - überhaupt nicht geändert hätten. Daher werde die aktuelle Situation angespannt und schwierig bleiben. Ich denke, wir werden in Westminster ein noch aggressiveres politisches Spiel erleben, welches das Pfund und britische Vermögenswerte weiterhin belasten wird, so Ludovic Colin weiter. Die Bank of England könnte dazu gedrängt werden, die wirtschaftlichen Auswirkungen abzumildern und der EZB und der FED zu folgen, indem sie eine längere Unterbrechung ihrer Zinserhöhung ankündige oder sogar Zinssenkungen andeute. In diesen Fällen würden britische Staatsanleihen, die Gilts, vermutlich besser abschneiden als der Gesamtmarkt.



Die Märkte seien mittlerweile gelangweilt von etwas, das zu einem Drama in mehreren Akten geworden sei, und auch von der Tatsache, dass der Brexit durch die ständigen Fristverlängerungen ständig verschoben werde. Der Preis für die Versicherung gegen ein Negativszenario sei quasi zusammengebrochen. Das bedeute, dass der Markt nicht das Bedürfnis verspüre, sich gegen größere Turbulenzen zu schützen. Die Anleger seien sehr besorgt gewesen über die Wahrscheinlichkeit eines Brexits ohne Vereinbarung. Jetzt, da dieses Szenario zunächst beseitigt sei, möchten die Märkte durchatmen und sich auf etwas Anderes konzentrieren. Aktuell werde das Risiko eines Machtwechsels und eines möglichen Wahlsiegs von Corbyn und der Labour Party von den Finanzmärkten völlig unterbewertet. Ludovic Colin gehe davon aus, dass diese Bedenken in den nächsten Tagen wieder aufkommen würden. (12.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch ist alles möglich, die zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich getroffene Vereinbarung über die Verlängerung für den Brexit gibt den Briten genügend Zeit, ein Referendum zu organisieren, was die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung im britischen Unterhaus erhöht, so Ludovic Colin, Head of Global Flexible Bonds bei Vontobel Asset Management.Es verschaffe Jeremy Corbyn, dem Vorsitzenden der Labour Party, aber auch die Zeit, auf Neuwahlen zu drängen und damit die politische Instabilität in Großbritannien zu erhöhen. Andererseits würden die Tories nicht begeistert sein, die bevorstehenden Europawahlen im Mai organisieren zu müssen, sodass die Chancen, dass Premierministerin Theresa May ihr Amt verlieren werde, nach der gestrigen Entscheidung gestiegen seien.