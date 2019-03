"Brexit"-Deal: Man lebt nur dreimal

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem Premierministerin Theresa May zuletzt zwei Abstimmungsniederlagen im Parlament hinnehmen musste, konnte sie in der gestrigen Debatte über eine Verschiebung des Austrittsdatums aus der EU zumindest einen kleinen Erfolg feiern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Hierbei hoffe die Premierministerin darauf, dass sowohl die Vertreter eines harten "Brexit" aus Sorge vor einer softeren Austrittsvariante als auch die "Remainer-Fraktion" zur Verhinderung eines "No-Deals" ihre bisherige Opposition zum Vertragswerk aufgeben würden. Selbst im Falle einer knappen Niederlage dürfte der Europäische Rat auf dem EU-Gipfel am 21./22. März dann wohl gewillt sein, Großbritannien den gestern beschlossenen Aufschub auch zu gewähren.Das Hin und Her im "Brexit-Prozess" habe das Pfund in den letzten Tagen auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Trotz der hohen Volatilität würden die Devisenmarktteilnehmer aber eher von einer Deal-Lösung ausgehen. So bewege sich der Euro zum Sterling aktuell weiter in der Nähe seines 12-Monatstiefs. (15.03.2019/ac/a/m)