Linz (www.aktiencheck.de) - Großbritanniens Premierministerin May hatte den Brexit zwei Jahre lang als großen Erfolg verkauft und steht jetzt vor einem Scherbenhaufen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EU habe nicht nachgegeben und der Kompromissvorschlag gehe mehrheitlich zulasten Großbritanniens. Gestern hätten sich die Ereignisse überschlagen, weil mehrere Minister ihren Rücktritt bekannt gegeben hätten. Eine nötige Mehrheit im Parlament zur Ratifizierung zu finden, werde fast unmöglich. EU-Ratspräsident Tusk habe einen Sondergipfel am 25.11.18 einberufen, um den Austrittsvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Dazu zeichne sich noch ein Einbruch der britischen Wirtschaft in Form von massiv schlechteren Einzelhandelsumsätzen ab. In diesem Chaos habe das GBP zum EUR ( ISIN EU0009653088 WKN 965308 ) von 0,8700 bis auf 0,8885 nachgegeben. Sollte die Lage eskalieren, dann seien Kurswerte über 0,90 - im Extremfall bis 1,00 - nicht auszuschließen. (16.11.2018/ac/a/m)