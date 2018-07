Linz (www.aktiencheck.de) - Die Zeit drängt. Bis Oktober 2018 sollen die Brexit-Austrittsverhandlungen abgeschlossen sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Doch die EU lasse sich von Großbritannien in der schwierigen Nordirlandfrage keinen Zollstatus diktieren. Um eine "harte" Grenze zu Irland zu vermeiden, habe London vorgeschlagen, die EU-Zollbestimmungen weiter auf britisches Gebiet anzuwenden. Die EU habe abgelehnt. Ebenfalls ungeklärt sei auch die Pensionsauszahlung der in der EU lebenden Briten. Dafür müsste mit jedem EU Land ein eigener Vertrag geschlossen werden. Auch das Thema Lebensmittel- und Medikamentenversorgung beschäftige die Briten. Diese Waren sollten vorsorglich gehortet werden, da niemand wisse, wie die Warenströme dann funktionieren würden. In diesem Umfeld sei das GBP erstaunlich stabil. Nachdem EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308) bei 0,8950 vorerst gescheitert sei, könnte es in der derzeitigen Korrekturphase bis 0,88 oder leicht darunter gehen. Je konfuser der Brexit werde, desto größer sei das Risiko auf Kurse Richtung 0,90. (30.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.