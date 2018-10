Linz (www.aktiencheck.de) - In den Brexit-Verhandlungen scheint Hoffnung aufzukeimen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das drücke auch der Kursverlauf von EUR/GBP der letzten Tage aus. Seit letzter Woche und dem Parteitag der Torrys habe EUR/GBP weiter nachgegeben und sei von Niveaus um 0,8900 auf 0,8720 - 60 abgesunken. Laut letzten Meldungen könnte ein Brexit-Abkommen bis zum EU-Gipfeltreffen am 18.10.2018 erreicht werden. In den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien scheine es zu einer Annäherung in der Frage der Warenkontrolle an der Grenze zwischen Irland und Nord-Irland gekommen zu sein. Wichtig sei auch die Zustimmung der nordirischen DUP-Partei im britischen Parlament, die Premierministerin May die Mehrheit sichere. May sei auch bei der oppositionellen Labour Partei auf Stimmenfang, um ihre Pläne durchzubringen. EU-Chefunterhändler Barnier habe sich positiv zu den letzten Entwicklungen geäußert.



Aussichten: Laut Experten könnte ein positiver Abschluss der Brexit-Verhandlungen das GBP weiter aufwerten lassen. EUR/GBP könnte bis 0,8300 nachgeben. Wichtige Unterstützung: Jahrestief bei 0,8620. (12.10.2018/ac/a/m)



