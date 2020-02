Paris (www.aktiencheck.de) - Die Bullen zeigten sich am Freitag wieder, der Ölpreis konnte seine Erholung weiter fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach leichten Gewinnmitnahmen in den letzten Stunden der vergangenen Woche starte Brent Crude Oil in dieser Woche freundlich in den Handel und mache sich wieder auf den Weg zu den Hochs vom Freitag.



Das kurzfristige Chartbild bleibe im intakten Aufwärtstrend der vergangenen Tage leicht bullisch zu werten, eine Fortsetzung der Kurserholung in Richtung 58,50 und 59,20 bis 59,30 USD wäre gut möglich. Dort lägen wichtige Hürden. Komme es zu Kursrücksetzern, finde der Wert bei 56,00 bis 56,40 USD eine wichtige Kreuzunterstützung. Viel tiefer sollte es möglichst nicht gehen, um bärische Verlaufsszenarien einer Abwärtstrendfortsetzung abzuwenden. (17.02.2020/ac/a/m)





