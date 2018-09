Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Donnerstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich nicht über 82,52 USD auf ein neues Hoch bewegen können und sei innerhalb der Handelsspanne der Vortage abgerutscht.



Es biete sich die Möglichkeit, die Rally auf hohem Niveau weiter zu konsolidieren. Wenn der Ölpreis dann über die 82,52 USD ausbrechen könne, würde sich der Weg in Richtung 84,00 bis 85,00 USD öffnen. Alternativ drohe bereits unterhalb der 81,08 USD ein kleines Verkaufssignal. In diesem Fall könnte ein schneller Rücklauf bis zur 80,09 USD-Marke folgen, bevor dort die Bullen im Vorteil wären. (28.09.2018/ac/a/m)





