Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich zum Ende der vergangenen Woche weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen oberhalb der Hürde bei 63,27 USD stabilisieren können.



Nach dem erfolgten Ausbruch sei eine Ausdehnung der Rally an den kommenden Handelstagen möglich. Es biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich der 66,00 USD, bevor dort am Abwärtstrend die Bären wieder im Vorteil wären. Sollte Brent direkt nochmals unter 62,86 USD rutschen, habe die Seitwärtsbewegung mit einer ersten Abwärtswelle bis 61,91 USD wieder aufgenommen werden können. (25.11.2019/ac/a/m)



