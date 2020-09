Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch konnte sich der Ölpreis klar nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es geschafft, sich über die Hürde bei 41,18 USD zu schieben.



Mit dem Ausbruch über die 41,18 USD sei ein kleines Kaufsignal aktiviert worden, welches weiter nach oben führen könnte. Zunächst stehe ein Pullback auf die Ausbruchszone an. Gehe es ausgehend von 41,18 USD anschließend wieder nach oben, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 43,15 USD bald möglich. Abgaben unter 41,00 USD würden das Kaufsignal infrage stellen, was einen Rücklauf bis 39,30 USD schnell ermöglichen könnte. (17.09.2020/ac/a/m)



