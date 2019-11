Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten die Notierungen die Hürde bei 63,05 USD erreicht, seien dort aber leicht nach unten abgeprallt.



Nach dem Bruch des Intradayaufwärtstrends bestehe zunächst die Möglichkeit einer Zwischenkonsolidierung. Abgaben bis in den Bereich der 61,89 USD könnten folgen. Anschließend biete sich die Chance, weiter in Richtung der Oberkante des mehrwöchigen Trendkanals bei 64,00 USD zu steigen. Sollte Brent auch unter 61,89 USD rutschen, dürfte hingegen ein Rücklauf bis 60,66 USD anstehen. (06.11.2019/ac/a/m)





