Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Rücklauf am Mittwoch konnte sich Brent bereits am Donnerstag wieder nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden dabei knapp über die alte Hürde bei 64,57 USD ausbrechen.



Die Chance sei gegeben, die Rally mit dem Überwinden der Hürde bei 64,57 USD auszudehnen. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der bei 65,50 USD liegenden oberen Trendbegrenzung. Werde auch der bei 66,00 USD liegende mittelfristige Abwärtstrend erreicht, seien weitere Abgaben möglich. Unterhalb der 62,82 USD würde sich das Chartbild hingegen eintrüben. (13.12.2019/ac/a/m)



