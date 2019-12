Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Montag weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei jedoch nicht über die Oberkante des mittelfristigen Trendkanals bewegen können.



Bis in den Bereich der 66,00 USD könnte sich Brent zunächst noch schieben. Darunter dürfte jederzeit ein Pullback bis in den Bereich 64,57 USD eingeleitet werden. Erst unterhalb dieses Niveaus drohe jedoch eine größere Zwischenkorrektur, welche auch die 62,82 USD erreichen könnte. Schiebe sich der Ölpreis über den Bereich der 66,00 USD hinaus, dürfte sich der Weg in Richtung 68,90 USD öffnen. (17.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.