Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bildete an den Vortagen einen Rücksetzer aus und fiel ausgehend von der bei 67,69 USD liegenden Hürde wieder zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es komme zu einem Pullback auf den gebrochenen kurzfristigen Abwärtstrend.



Es biete sich die Chance, die sich bildende kleine bullische Flagge der Vortage nach oben trendbestätigend aufzulösen. Gehe es über die 67,50 USD hinaus, wäre ein weiterer Anstieg in Richtung 68,12 USD möglich. Im weiteren Verlauf könnte die Rally dann bis 70,28 USD fortsetzen. Zunächst bestehe aber die Gefahr, am Intradayabwärtstred nochmals zu Scheitern und bis 66,11 USD zurückzusetzen. (18.03.2019/ac/a/m)

