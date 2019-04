Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es bereits am Dienstag aus der Konsolidierung heraus wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der Kursverlauf ein neues Hoch erreicht.



Brent könnte sich jetzt der Oberkante des Trendkanals der Vorwochen erneut nähern. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 72,80 USD, bevor nochmals ein Rücksetzer starten könne. Übergeordnet könnten anschließend auch 75,59 USD erreichbar werden. Erst unterhalb der 70,56 USD trübe sich das Chartbild wieder ein, was einen Rücklauf in Richtung 69,50 USD nach sich ziehen könnte. (17.04.2019/ac/a/m)



