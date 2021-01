Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag zunächst noch klar nach oben absetzen und auch ein neues Verlaufshoch markieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten allerdings im Handelsverlauf ein vollständiges bärisches Reversal ausgebildet.



Würden sich Anschlussverkäufe zeigen, welche Brent auch unter die 50,60 USD führen würden, drohe ein stärkerer Rücklauf. In diesem Fall würde Brent auch den Aufwärtstrend verlassen, sodass Abgaben bis 48,93 USD schnell anstehen könnten. Oberhalb der 50,60 USD sowie des Aufwärtstrends biete sich derzeit noch die Chance, die Rally bis 55,86 USD an den kommenden Handelstagen auszudehnen. (05.01.2021/ac/a/m)



