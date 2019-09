Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zählt zweifelsohne zu unseren Lieblingstradingansätzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Derzeit lasse sich ihre Vorgehensweise lehrbuchmäßig am Ölpreis verdeutlichen. Auf Monatsbasis habe das "schwarze Gold" zuletzt ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" ausgeprägt, der in diesem Monat möglicherweise durch ein "bullish engulfing" bestätigt werde. Vor dem Hintergrund des nahenden Quartalsultimo lohne aktuell auch ein Blick auf diese höhere Zeitebene: Analog zum Monatschart bilde sich hier voraussichtlich ebenfalls ein "Hammer"-Umkehrmuster aus. In dieser Gemengelage habe der Ölpreis jüngst das Sprungbrett aus dem Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 59,41 USD) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 57,48 USD) genutzt und den kurzfristigen Korrekturtrend seit Ende Mai (akt. bei 60,06 USD) überwunden. Die Kombination aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 68 USD, der 90-Wochen-Linie (akt. bei 68,34 USD) sowie einem weiteren Fibonacci-Level (68,39 USD) stelle nun ein wichtiges Etappenziel dar. Perspektivisch dürfte der Ölpreis sogar das bisherige Jahreshoch vom Frühjahr bei knapp 75 USD ins Visier nehmen. (18.09.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.