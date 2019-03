Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang 2016 hat der Ölpreis einen stabilen Aufwärtstrendkanal etabliert, dessen Begrenzungen aktuell bei 98,05 USD bzw. 52,80 USD verlaufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Besonders die obere Trendkanalbegrenzung sei dabei mit vier Auflagepunkten hoch signifikant. Im Rahmen dieses Haussetrends stehe aktuell die Erholungsbewegung seit dem Jahresultimo 2018/19 vor einer echten Nagelprobe. Aus charttechnischer Sicht komme der Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 68 USD, der 38-Wochen-Linie (akt. bei 68,39 USD) sowie der 50%-Korrektur der gesamten Abwärtsbewegung von Oktober bis Dezember 2018 (ebenfalls bei 68,39 USD) diese Funktion zu. Mit anderen Worten: Ein Sprung über das angeführte Barrierenbündel sei nötig, um die Rally der letzten Monate fortzusetzen. Eine wichtige Unterstützung bestehe dagegen bei rund 63 USD, wo ein weiteres Fibonacci-Level (63,19USD) mit dem Märztief (62,95 USD) zusammenfalle. Ein Rebreak der zuletzt angeführten Zone würde ein Scheitern an der o. g. Schlüsselzone dokumentieren und einen Rücksetzer bis zur 200-Wochen-Linie (akt. bei 55,65 USD) nahelegen. Deshalb biete sich dieses Level als Absicherungfür bestehende Long-Positionen an. (21.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >