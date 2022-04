Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag wieder stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Gegenbewegung in Richtung des Abwärtstrends der Vorwochen gelungen.



Werde der Abwärtstrend bei derzeit 102,50 USD direkt erreicht, sei dort zunächst wieder ein Rücksetzer möglich. Spielraum wäre anschließend bis in den Bereich der 96,90 USD gegeben. Sollte Brent jedoch über den Abwärtstrend sowie 103,50 USD ausbrechen, wäre eine größere Erholung bis 105,75 USD und später 109,88 USD möglich. (12.04.2022/ac/a/m)





