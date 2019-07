Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag aus dem Abwärtstrend der Vortage heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die angelaufene Erholung zeige aber zunächst wenig Dynamik.



Es biete sich die Chance, die Erholung zunächst noch bis in den Bereich 64,43 USD auszudehnen, bevor erneut mit Abgaben gerechnet werden könne. Würden die Notierungen anschließend auch unter 61,28 USD auf ein neues Tief rutschen, öffne sich der Weg in Richtung 59,42 USD. Oberhalb der 64,43 USD, bei einer Rückeroberung des mittelfristigen Aufwärtstrends, würde sich das Chartbild hingegen wieder aufhellen. (22.07.2019/ac/a/m)



