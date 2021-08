Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte die Erholung am Dienstag im weiteren Handelsverlauf klar ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei auch über die bei 70,00 USD liegende Hürde hinausbewegt.



Weitere Kursgewinne in Richtung 72,40 USD seien bei Brent zunächst möglich. Ausgehend von dieser Hürde müsse allerdings ein Rücklauf einkalkuliert werden. Ein Test des gebrochenen Abwärtstrends sowie der Unterstützung bei 67,43 USSD könnte dann folgen. Schaffe es der Ölpreis hingegen noch über die 72,40 USD hinaus, öffne sich der Weg weiter in Richtung 74,00 USD. (25.08.2021/ac/a/m)



