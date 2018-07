Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der vergangenen Woche rutschte der Ölpreis nochmals weiter ab, konnte sich dann aber im Verlauf nach neuen Zwischentiefs erholen, wie aus der Veröffentlichung "daily ÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick



Es biete sich aktuell die Chance, die bullishe Flagge der Vortage nach oben zu verlassen. Gelinge dies, seien weitere Kursgewinne bis in den Bereich der 79,53 USD und später bis 80,47 USD möglich. Ein Ausbruch über 78,00 USD wäre aber für ein erstes Kaufsignal noch nötig. Drehe der Kursverlauf am dort liegenden Abwärtstrend aber nochmals nach unten ab, könnten Abgaben bis in den Bereich 76,20 USD folgen, bevor dort die untere Trendbegrenzung stütze. (09.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.