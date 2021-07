Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich zum Ende der vergangenen Woche weiter erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich die Notierungen an eine Hürde bei 74,49 USD heranbewegt, unter welcher es zu einem Rücklauf komme.



Weitere Abgaben seien zunächst noch möglich. Dabei biete sich Spielraum bis in den Bereich der 72,09 USD. Anschließend könnte ein weiterer Anstieg in Richtung des bei 75,00 USD verlaufenden Abwärtstrends anstehen. Rutsche Brent allerdings unter 71,50 USD zurück, könnte ein weiterer Kursrückgang bis 70,00 USD folgen. (26.07.2021/ac/a/m)



