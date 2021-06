Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Mittwoch zunächst weiter auf ein neues Hoch bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem die obere Trendbegrenzung der vergangenen Monate erreicht worden sei, sei es im Handelsverlauf zu einem bärischen Reversal gekommen.



Weitere Abgaben seien im Zuge einer Konsolidierung möglich. Dabei biete sich Spielraum bis in den Bereich 71,39 USD. Werde dieses Niveau unterschritten, könnten auch nochmals die 71,34-71,26 USD erreicht werden. Übergeordnet biete sich anschließend weiterer Spielraum bis in den Bereich 75,59 USD. (17.06.2021/ac/a/m)



