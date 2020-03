Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Mittwoch bereits wieder deutlicher nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aus dem kleinen bärischen Keil trendbestätigend herausgerutscht.



Weitere Abgaben bis in den Bereich 31,26 USD seien möglich. Hier biete sich aber die Chance, eine weitere Aufwärtswelle zu starten. Um einen Boden auszubilden, müsse es über die 39,59 USD erst hinaus gehen, was sich derzeit nicht andeute. Oberhalb des bei 35,30 USD liegenden Abwärtstrends würde sich das Chartbild allerdings wieder etwas aufhellen. (12.03.2020/ac/a/m)



