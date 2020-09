Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Abwärtsbewegung auch am Donnerstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends habe sich durchgesetzt, sodass sich die Notierungen zeitweise unter die Unterstützung bei 43,58 USD bewegt hätten.



Weitere Abgaben seien bei Brent auch kurzfristig möglich. Rutsche der Ölpreis dabei nochmals klar unter 43,58 USD, könnten weitere Abgaben an den kommenden Handelstagen in Richtung 41,30 USD anstehen. Bereits oberhalb des bei 44,00 USD verlaufenden Abwärtstrends könnte eine Erholung bis 44,54 USD anstehen. (04.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.