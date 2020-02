Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Montag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei zwischenzeitlich unter die 53,68 USD zurück bewegt, hätten dieses Niveau aber im Handelsverlauf zurückerobern können.



Weitere Abgaben würden sich andeuten, welche den Ölpreis in Richtung 51,92 USD auf Sicht der kommenden Handelstage führen könnten. Auch die Unterstützung bei 50,00 USD rücke ins Blickfeld. Steige der Kursverlauf jedoch über 54,50 USD an, könnte sich die Entwicklung in Richtung 56,00 USD nochmals entspannen. (11.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.