Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen aus dem Abwärtstrend schieben können, seien aber ebenso schnell darauf zurückgefallen.



Nach dem Rückfall auf den gebrochenen Abwärtstrend biete sich die Chance, die Erholung auszudehnen. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich 59,70 bis 60,06 USD gegeben. Schaffe es Brent auch über 60,06 USD hinaus, könnte sich der Weg bis in den Bereich 61,28 USD öffnen. Abgaben unter 57,21 USD sollten vermieden werden, da es darunter deutlich bärischer werde. (08.10.2019/ac/a/m)



