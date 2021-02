Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Dienstag auf dem erhöhten Niveau klar behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei zuletzt wieder klar an das Hoch der Vortage heranbewegt.



Es zeichne sich auf hohem Niveau eine Handelsspanne ab, in welcher der Ölpreis neutral bewertet werden könne. Gelinge der Ausbruch daraus nach oben, über 63,74 USD, öffne sich der Weg weiter in Richtung 65,00 USD. Abgaben unter 62,68 USD würden hingegen eine kleine Trendumkehr andeuten, welche zunächst wieder bis 61,67 USD führen könnte. (17.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.