Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Dienstag weiter auf hohem Niveau stabilisieren und dabei die bei 67,63 USD liegende Unterstützung verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Oberhalb der 67,63 USD sei ein baldiger Folgeanstieg möglich. Spielraum würde sich dabei zunächst wieder in Richtung der 71,26 USD bieten. Darüber öffne sich der Weg bis in den Bereich 73,39 USD. Sollte Brent jedoch unter 67,63 USD sowie den sich nähernden Aufwärtstrend zurückfallen, drohe ein weiterer Rücklauf bis 65,63 USD. (08.01.2020/ac/a/m)





