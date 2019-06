Paris (www.aktiencheck.de) - Der Kurseinbruch setzt sich bei Brent auch am Freitag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der hohe Verkaufsdruck unvermindert angehalten.



Nachdem die bei 60,59 USD liegende Unterstützung nahezu erreicht worden, biete sich die Chance einer Gegenbewegung, um den zunehmend überverkauften Zustand abzubauen. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich 63,55 bis 63,67 USD gegeben. Eine Bodenbildung bleibe jedoch abzuwarten. Sollte Brent auch unter 60,59 USD rutschen, könnte sich der Weg weiter in Richtung 58,00 USD öffnen. (03.06.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.